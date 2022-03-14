Обстрел повредил здание сервисного центра.

Российские оккупанты вот уже девятнадцатые сутки обстреливают Киевскую область и столицу, в частности. Вслед за сообщениями о бомбардировке завода "Антонов" и многоэтажки на Оболони появилась информация о попадании снаряда в телевизионный и радио ретранслятор в селе Винаровка.

Информацией о ракетном ударе поделился глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале: "Российские войска продолжат обстрелы гражданской инфраструктуры Киевщины! Сегодня около 8:45 утра оккупанты нанесли ракетный удар по телевизионному и радио ретранслятору в селе Винаровка, Ставищенской территориальной громады. Повреждено здание сервисного центра. Пострадавших среди гражданского населения нет".

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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