Тем временем на Авдеевском направлении, оккупанты обстреляли коксохимический завод.

На Бахмутском направлении враг нанес ракетно-авиационные удары по Торецку и райскому, вел воздушную разведку и привлекали диверсионно-разведывательные группы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали районы Берестового, Білогорівки, Соледара, Покровского, Бахмута, Опросного, Веселой Долины, Вершины, Майского, Кодеми, Торецька и Шумов. Нанес ракетно-авиационные удары по Торецку и райскому и авиаударов неподалеку Берестово. Вел воздушную разведку с БпЛА типа "Орлан-10" и привлекали диверсионно-разведывательные группы", - говорится в сообщении.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях, с целью сковывания наших войск, враг вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка (коксохимический завод), веселое, Марьинка Новомихайловка, Павловка, Причистовка, железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское. Нанес авиационные удары неподалеку Каменки, Авдеевки и Новомихайлівки.

На Південнобузькому направлении, чтобы помешать перегруппировке наших войск, агрессор вел артиллерийский огонь по районам населенных пунктов Белая Криница, Партизанское, Благодатное, Киселевка, Новогригорьевка, Заря, Котляреве, Шевченкове, Степная Долина, Украинка, Николаев и Кульбакино. Для корректировки огня привлекли БпЛА.

В Черноморской и Азовской морских зонах корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на блокировании гражданского судоходства. В готовности к нанесению ракетных ударов содержится четыре носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Как ранее сообщал УНИАН, украинские воины успешно отбили штурм оккупантов в направлении Долгенького и долины. На Харьковском направлении противник удерживает группировку войск из состава Западного и Восточного военных округов. Основные усилия сосредотачивает на обороне.

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