фото Павел Кириленко
Сегодня с Авдеевки и Угледара удалось эвакуировать 209 человек.
Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.
"Продолжаем организованно эвакуировать гражданских из прифронтовых городов", - отметил он.
По словам Кириленко, сегодня вывезли в безопасное место 209 человек: 183 из Угледара (в том числе 36 детей) и 26 из Авдеевки (в том числе 6 детей).
фото Павел Кириленко
"Спасаем украинцев от российских снарядов", - подчеркнул глава ОВА.
фото Павел Кириленко