Среди эвакуированных 42 ребенка.

Сегодня с Авдеевки и Угледара удалось эвакуировать 209 человек.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

"Продолжаем организованно эвакуировать гражданских из прифронтовых городов", - отметил он.

По словам Кириленко, сегодня вывезли в безопасное место 209 человек: 183 из Угледара (в том числе 36 детей) и 26 из Авдеевки (в том числе 6 детей).

"Спасаем украинцев от российских снарядов", - подчеркнул глава ОВА.

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