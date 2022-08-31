Продолжает сохраняться угроза ракетных ударов по объектам инфраструктуры Украины.

Враг перегруппировывается на Запорожском направлении с целью возобновления наступления.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"На Запорожском направлении, используя танки, реактивную и ствольную артиллерию, враг осуществлял обстрелы вдоль линии соприкосновения. Противник осуществляет перегруппировку частей и подразделений 3-го армейского корпуса на временно занятой территории Запорожской области с целью возобновления наступления на указанном направлении", - говорится в сообщении.

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Тем временем на Южнобугском направлении противник продолжил обстреливать военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Александровка, Любомировка, Новониколаевка, Лупаревое, Красный Яр, Новогригорьевка, Степное, Первомайское, Киселевка, Партизанское, Апрельское, Красная Долина, Кобзарцы, Терновка, Андреевка, Осокоровка, Ольгино, Ивановка, Трудолюбовка, Добрянка, Потемкиное, Князевка и Топольное. Ударам авиации подверглись район Андреевки и урочище Плотницкое.

Кроме того, по данным Генштаба, корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжает выполнять задания по разведке и блокированию гражданского судоходства. Продолжает сохраняться угроза ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры в глубине территории Украины.

В Генштабе также добавили, что враг несет значительные потери в живой силе.

Напомним, Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. Противникам удалось захватить ряд населенных пунктов на юге и востоке нашего государства.

Армия дает достойный отпор врагам. На нашей земле уже ликвидировали 47 550 оккупантов.

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