На нашей земле уничтожены еще 20 танков противника.

За минувшие сутки ликвидировано 350 российских захватчиков.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Так, общие боевые потери противника с 24 февраля по 31 августа ориентировочно составили:

Відео дня:

личного состава - около 47 тыс. 900 (+350) человек ликвидировано;

танков - 1974 (+20) единиц, боевых бронированных машин - 4312 (+18), артиллерийских систем - 1091 (+12), РСЗО - 285 (+3);

средств ПВО - 152 (+1), самолетов - 234, вертолетов - 204, БПЛА оперативно-тактического уровня - 849 (+2), крылатых ракет - 196;

кораблей/катеров - 15;

автомобильной техники и автоцистерн - 3 тыс 236 (+19) ед., спецтехники - 103.

"Самые большие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях", - добавили в Генштабе.

Напомним, РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. ВСУ дает достойный отпор захватчикам. На украинской земле по состоянию на 30 августа было известно об уничтожении 47 550 врагов.

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