Безопасность базирования российского Черноморского флота в оккупированном Крыму теперь подорвана, отметили в британской разведке.

Российская Федерация перекинула подводные лодки из оккупированного Севастополя в Новороссийск из-за угрозы ударов со стороны Украины.

Об этом со ссылкой на данные разведки сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании.

"Командование Черноморского флота России почти точно переместило свои подводные лодки класса "Кило" (лодки проекта 877 "Палтус" и лодки проекта 636 "Варшавянка" - УНИАН) из порта базирования в Севастополе в Новороссийск (Краснодарский край, южная Россия)", - сказано в сообщении.

Видео дня

"Это, вполне вероятно, произошло из-за последнего изменения уровня угрозы местной безопасности на фоне повышения способности Украины наносить удары на дальние расстояния. В последние два месяца были атакованы штаб флота и главный аэродром морской авиации", - сообщает разведка.

При этом сказано, что гарантирование базирования Черноморского флота РФ в Крыму предположительно было одной из мотиваций президента Владимира Путина для аннексии полуострова в 2014 году.

"Безопасность базы теперь была подорвана из-за продолжения агрессии России против Украины", - говорится в сообщении.

Ранее Оперативное командование "Юг" Вооруженных Сил Украины сообщило, что с ослаблением шторма корабельная группировка противника вдоль крымского побережья увеличилась до 10 единиц.

Напомним, в августе в Крыму прогремели ряд взрывов на военных объектах, в частности, на авиабазе "Саки". В результате взрывов на авиабазе в Крыму были уничтожены 9 самолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: