Украинская авиация нанесла 15 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 260 огневых задач.

На юге за сутки Силами обороны Украины уничтожено 90 российских захватчиков.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в социальной сети Facebook.

"Нашей авиацией нанесено 15 ударов по врагу. 2 беспилотных разведчика оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и "Орлан - 30" уничтожены", - говорится в сводке.

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Также, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 260 огневых задач, в том числе по 4 районам сосредоточения вражеских резервов живой силы и техники в Бериславском, Геническом, Каховском и Херсонском районах, по мостам и альтернативных переправах – понтонах и баржах.

"Подтвержденные потери противника составляют 90 рашистов, 3 танка, 8 единиц другой авто-бронетехники, 3 гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С", 4 самоходных 152-мм "Акации", 2 самоходных пушки "Гиацинт-С", 6 реактивных систем залпового огня "Град" и склад вражеских боеприпасов в Правдином", - отмечается в сводке.

Отдельно сказано, что с ослаблением шторма корабельное группировки врага увеличилось до 10 единиц, что продолжают укрываться вдоль крымского побережья. "На боевом дежурстве 3 надводных ракетоносителя 24-х "Калибров" и 3 больших десантных корабля", - говорится в сводке.

Напомним, за сутки ВСУ уничтожили семь воздушных целей оккупантов.

В частности, уничтожен один штурмовик Су-25, одна управляемая авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59 и пять БПЛА оперативно-тактического уровня российских оккупационных войск.

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