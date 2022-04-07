Украинские воздушные силы продолжают уничтожать вражеские средства для нападения, отметил советник главы Офиса президента.

Российские захватнические войска начали опасаться применять авиацию над Украиной.

Об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил в видеообращении, обнародованном на странице Офиса президента в Facebook.

Арестович рассказал, что украинские воздушные силы продолжают уничтожать средства воздушного нападения противника, в том числе и беспилотные летательные аппараты.

"В течение суток сбили несколько самолетов, вертолетов и крылатых ракет", - сказал Арестович.

Он напомнил, что всего с 24 февраля украинские воины уничтожили 111 беспилотников оперативно-тактического уровня.

"Резкое увеличение количества беспилотных летательных аппаратов показывает, что противник опасается применять авиацию, особенно армейскую авиацию, то есть вертолеты для непосредственной поддержки своих войск на поле боя. Он сосредоточил основные усилия своей авиации преимущественно в зоне ООС, потому что на остальной территории Украины его уверенно сбивают наши воздушные силы", - заявил Арестович.

"Как мы видели, 95-та бригада сбила российский вертолет выстрелом из противотанкового ракетного комплекса, что является выдающимся военным достижением", - добавил Арестович.

Напомним, украинские военные с начала широкомасштабного вторжения РФ уничтожили 150 вражеских самолетов и 135 вертолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: