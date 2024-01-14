В частности, на Лиманском направлении украинские защитники отразили 14 атак россиян.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. За 14 января произошло 86 боевых столкновений с российскими войсками, сообщает Генштаб ВСУ.

Война в Украине 14 января - ситуация на фронте

По данным Генштаба сутки на самых горячих направлениях украинского фронта прошли так:

на Купянском направлении Силы обороны отразили три атаки в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где россияне безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ; под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов;

направлении Силы обороны отразили три атаки в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где россияне безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ; под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов; на Лиманском направлении украинские защитники отразили 14 атак возле Макеевки, Белогоровки и Верхнекаменского, там войска РФ пытались улучшить свое тактическое положение; от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов;

направлении украинские защитники отразили 14 атак возле Макеевки, Белогоровки и Верхнекаменского, там войска РФ пытались улучшить свое тактическое положение; от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов; на Бахмутском направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи Клищиевки и Андреевки; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов;

направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи Клищиевки и Андреевки; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов; на Авдеевском направлении украинские защитники отразили 22 атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Первомайского и Невельского; оккупанты, при поддержке авиации, безуспешно пытались улучшить тактическое положение; артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов;

направлении украинские защитники отразили 22 атак в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Первомайского и Невельского; оккупанты, при поддержке авиации, безуспешно пытались улучшить тактическое положение; артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов; на Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки; здесь россияне при поддержке авиации 15 раз безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ; под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались шесть населенных пунктов;

направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки; здесь россияне при поддержке авиации 15 раз безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ; под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались шесть населенных пунктов; на Запорожском направлении украинские защитники отразили девять атак вблизи Красного, западнее Вербового и Работиного, там россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

Генштаб также сообщил, что РФ не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра: "В течение суток противник совершил шесть безуспешных штурмовых действий. Украинские воины и дальше удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери".

Видео дня

Как писал УНИАН, авиация Сил обороны за 14 января нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск. А подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны и два склада боеприпасов россиян.

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