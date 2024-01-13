Захватчики безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области.

В течение суток на фронте произошло 49 боевых столкновений, российские оккупанты, в частности пытались прорвать оборону украинских войск на Купянском направлении и возле Работиного на юге. Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, оперативная обстановка остается сложной.

На Купянском направлении Силы обороны Украины отбили 4 атаки противника в районе Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Песчаное и Ивановка Харьковской области, а под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

"На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки в районах Макеевки Луганской области и Тернов Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение", - говорится в сообщении.

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На этом направлении противник нанес авиационные удары в районах Невского, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Северска Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражена атака противника в районе Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов.

"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 5 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 10 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Очеретино Донецкой области", - сообщили в Генштабе.

Артиллерийским и минометным обстрелам на этом направлении подверглись более 10 населенных пунктов.

Кроме того, отмечается, что на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 16 раз безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили три атаки противника южнее Пречистовки и западнее Старомайорского Донецкой области, где враг также безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение. Российские оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Водяное Донецкой области, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении ВСУ было отбито 2 атаки в районе Роботино Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

В Генштабе отметили, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийских обстрелов противника подвергся сам Херсон и районы населенных пунктов Михайловка, Садовое, Днепровское, Велетенское Херсонской области. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красный Маяк и Змиевка Херсонской области.

"Оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 4 безуспешных штурмовых действия на позиции наших войск, но наши подразделения и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери", - говорится в сообщении.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 35 населенных пунктов, враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Волчанск и Веселое Харьковской области.

Угроза наступления на Харьков

Как сообщал УНИАН, 12 января начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо отметил, что разговоры о возможном наступлении врага на Харьков в ближайшее время были скорее информационным "вбросом".

Он отметил, что Силы обороны Украины контролируют количественный состав вражеской армии, как на Купянском направлении, так и на северной границе с Россией.

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