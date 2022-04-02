Речь идет о Т-72 советской эпохи, на которых украинские военные имеют опыт эксплуатации.

США помогут облегчить переброску советских танков в Украину.

Об этом сообщил CNN высокопоставленный американский чиновник.

Так, США передают Украине танки Т-72 советской эпохи, на которых украинские военные имеют опыт эксплуатации.

Эти танки будут доставлены "в течение нескольких дней, а не недель", отметил чиновник, и будут доставлены из стран-партнеров НАТО.

Напомним, США поставят Украине средства защиты от возможной химической атаки. Ранее Вашингтон обратил внимание на распространение Москвой ложной информации о якобы "биолабораториях" в Украине.

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