Украина не должна позволить людям забыть о войне здесь.

Президент Владимир Зеленский обеспокоен тем, что война между Израилем и ХАМАСом может сместить внимание мира с Украины и повлиять на дальнейшую помощь нашей стране от союзников.

"Мы уже видим последствия смещения внимания международного сообщества из-за трагедии на Ближнем Востоке. Только слепые этого не видят", - сказал он в интервью AP News.

По словам президента, украинцы понимают, "что мы также должны бороться за внимание к полномасштабной войне".

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"Мы не должны позволить людям забыть о войне здесь", - пояснил украинский лидер.

В частности, такое изменение фокуса может привести к сокращению экономической и военной помощи Украине. Пытаясь развеять эти опасения американские и европейские чиновники продолжают посещать Киев после терактов в Израиле 7 октября.

"Видите ли, внимание равно помощи. Нет внимания - нет помощи. Мы боремся за каждый кусочек внимания. Без внимания может возникнуть слабость в американском Конгрессе," - подытожил президент.

Боевые действия в Газе - влияние на войну в Украине

Как сообщал УНИАН, Россия использует войну на Ближнем Востоке в попытке отвлечь внимание от войны с Украиной, заявил постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан.

В октябре Defense Express написал, что Украина и Израиль конкурируют за 155-мм снаряды.

На днях СМИ писали, что обещанные Украине деньги от продажи "Челси" предлагали отдать Израилю.

Зеленский рассказывал, какие три победы Украина должна одержать на фоне отвлечения внимание в связи с войной Израиля и террористической группировки ХАМАС.

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