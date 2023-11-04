Дипломат назвал Россию "последней страной", которая может учить Израиль соблюдению международного права.

Россия использует войну на Ближнем Востоке в попытке отвлечь внимание от войны с Украиной, заявил постпред Израиля при ООН.

Гилад Эрдан таким образом ответил на слова постпреда России в ООН Василия Небензи, который заявил, что Израиль не имеет права на самооборону, поясняет газета "Едиот ахронот".

"Всем понятно, как бы отреагировала Россия, если бы тысячи ее граждан были убиты и похищены террористической организацией. К сожалению, Россия использует террористическую атаку ХАМАС самым извращенным способом, чтобы отвлечь внимание мира от вторжение в Украину", - сказал он.

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Дипломат также назвал Россию "последней страной", которая может учить Израиль соблюдению международного права.

"Смешно слышать именно от представителя России нравоучения в адрес Израиля по поводу прав человека и международного права. Представителя страны, которую исключили из Совета ООН по правам человека. Россия - последняя страна, которая может нас поучать", - подчеркнул Эрдан.

Война Израиля и ХАМАС - позиция РФ

Россия выступает с тщательно выверенной критикой в адрес обеих сторон в войне между Израилем и ХАМАС. В то же время этот конфликт также создает для Москвы возможности повысить свою роль глобального влиятельного посредника и бросить вызов попыткам Запада изолировать ее из-за войны в Украине.

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за резолюцию, призывающую к немедленному прекращению боевых действий между Израилем и ХАМАСом. При этом, Генассамблея отклонила поправку Канады с осуждением действий ХАМАС.

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