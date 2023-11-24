Несколько побед нужны для сохранения западной помощи для Украины, отметил наш лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, какие три победы Украина должна одержать на фоне отвлечения внимание в связи с войной Израиля и террористической группировки ХАМАС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве. Президент Украины отметил, что война между Израилем и террористической группировкой ХАМАС влияет на объемы помощи, которую Украина получает от стран Запада. Также Зеленский добавил, что информационно война на Ближнем Востоке "забирает внимание, и об Украине забывают".

"Это правда. Это является для нас вызов. Но, я вам скажу, что очень ответственные государства и ответственные лидеры разных стран понимают этот вызов. Они понимают, что Россия максимально использует это, чтобы отвлечь от любой помощи Украины. И очень ответственные государства делают все, чтобы вернуть внимание к войне в Украине для того, чтобы не уменьшалась помощь", - сказал Зеленский.

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При этом, глава государства отметил, что Украина тоже работает публично и медийно, сотрудничает дипломатически с государствами и лидерами на разном уровне и на разных континентах. "Работаем с Соединенными Штатами, работаем с администрацией президента Байдена (Джо Байден, - Ред.) и Конгрессом, с двумя партиями (Республиканской и Демократической). Работаем также с Европейским Союзом", - добавил президент.

В этой связи, президент подчеркнул, что Украине надо одержать три победы. "Первая победа - в Конгрессе. Это вызов. Это непросто. Не все от нас зависит, но Украина должна делать все, что от нее зависит и даже больше, чтобы помощь была, и я верю, что она будет", - подчеркнул Зеленский.

"Второе - нам нужна поддержка Европейского Союза, и чтобы пакет в 50 млрд евро никуда не ушел. Не все сегодня в Европейском Союзе готовы поддержать этот пакет. С нашей стороны мы должны сделать, чтобы все поддержали этот пакет", - отметил глава государства.

"И третье - открыть диалог насчет будущего нашего членства в Европейском Союзе. Это мотивационный шаг для нас. Он важен для тех, кто работает в государстве, для тех, кто учится и обучает в Украине, и для тех, кто должен ежедневно мотивироваться различными шагами, кто отдает свою жизнь на поле боя", - заявил Зеленский.

Важные новости - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, Россия использует войну на Ближнем Востоке в попытке отвлечь внимание от войны с Украиной, заявил постпред Израиля при ООН. Гилад Эрдан таким образом ответил на слова постпреда России в ООН Василия Небензи, заявившего, что Израиль не имеет права на самооборону.

Ранее заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов заявил, что власти РФ очень давно сотрудничают с боевиками ХАМАС, российское руководство "подкармливало" боевиков и координировало с ними свои действия.

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