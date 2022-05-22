В боевых действиях в нашей стране, в частности, принимают участие члены организации "Русичи", выяснила разведка Германии.

По всей видимости, в Украине на стороне Российской Федерации, в частности, воюют неонацисты и правые экстремисты.

В войне против нашей страны участвуют члены организаций "Русский Имперский Легион", "Русичи" и "Русская имперская лига", сообщает Der Spiegel, ссылаясь на доклад Федеральной разведывательной службы Германии (BND).

В разведке добавили, что члены организации "Русский Имперский Легион" в 2014-2015 годах воевали на Донбассе.

В BND добавили, что заместитель руководителя этой организации погиб в нашей стране после вторжения, а ее глава Денис Гариев получил тяжелое ранение.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Власти РФ назвали войну в украинском государстве "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" наших земляков.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных жителей ряда населенных пунктов. По сведениям украинской стороны, только в одном Мариуполе погибли свыше 20 тысяч человек.

Украинские воины давали достойный отпор врагу. По состоянию на 22 мая на нашей земле уже уничтожены более 29 тысяч врагов.

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