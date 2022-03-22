В Рубежном в течение вчерашнего дня вражеский огонь почти не прекращался, отметил глава Луганской областной военно-гражданской администрации.

Когда блицкрига в Рубежном у оккупантов не получилось, они начали делать то, что умеют уничтожать город.

Об этом в Telegram сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что вчера в течение дня огонь в Рубежном почти не прекращался.

"Когда блицкрига в Рубежном у россиян не получилось, они начали делать то, что умеют, - уничтожать город: разрушают дома, школы, больницы", - подчеркнул Гайдай.

Также он сообщил, что в Северодонецке российская армия продолжает уничтожать оптовые склады с продуктами питания. При этом глава Луганской ВГА отметил, что жители города будут с едой, ведь снабжение налажено.

По его словам, Попаснянский район остается неприступным для врага - бои продолжаются, но россияне не продвигаются вглубь городов.

Также вчера жители Горного выдержали авиаудар.

Всего в течение 21 марта в Луганской области из-за российского вторжения произошло 14 пожаров. Повреждено около 25 объектов, из них - два многоквартирных и 16 частных жилых домов, детская больница в Северодонецке, школа в Рубежном, продовольственный склад, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры.

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ ворвались на украинскую территорию. Российский президент Владимир Путин назвал войну против Украины "военной операцией" и озвучил ее цели - это якобы "демилитаризация" и "денацификация" нашего государства.

Оккупанты сначала обстреливали военные объекты, а затем атаковали и мирные населенные пункты, в частности - Рубежное.

21 марта Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области оккупанты за день разрушили еще 12 домов, люди оказались под завалами, были ранены два человека.

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