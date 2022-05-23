На Луганщине в районе одного из населенных пунктов противник вел штурмовые действия, отметил Генштаб нашей армии.

На Донецком направлении российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"...На Лиманском направлении активных боевых действий (враг - Ред.) не вел. Оккупанты обстреливали инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиман, Озерное и Дубрава. На Северодонецком направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Северодонецк. Вел штурмовые действия в районе Тошковки", - говорится в сообщении.

На Южнобугском направлении противник активных боевых действий не проводил. Сосредоточивает основные усилия на удержании занятых рубежей, ведении разведки и мероприятиях по инженерному оборудованию позиций. Обстреливал позиции Сил обороны из ствольной и реактивной артиллерии.

На Бессарабском направлении на территории Приднестровского региона республики Молдова значительные перемещения личного состава и техники не фиксируются.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях наши защитники отразили 11 атак противника, и враг потерял много техники.

С начала широкомасштабного вторжения России в украинское государство (стартовало рано утром 24 февраля) по состоянию на 22 мая на нашей земле уже уничтожено около 29 тыс. 050 противников.

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