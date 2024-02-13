По словам главкома ВСУ, наше государство не имеет другого выбора, как отвоевать оккупированные территории.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины – генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Украина продолжит борьбу за выход на границы 1991 года.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию ZDFheute Nachrichten. "У нас хватает и сил и вдохновения. Мы не можем покинуть нашу территорию под ногой оккупанта. Но нам нужна поддержка и помощь", – сказал главком. Он также добавил, что уверен в победе Украины в этой войне: "Это основывается на том, что мы просто должны закончить эту войну. Она может закончиться с выходом на наши границы. Другие варианты не рассматриваются. Потому что другого выхода у нас просто нет. А это значит, что все общество должно сплотиться вокруг общего дела – победы. Надо напрячься всем", – пояснил главком.

На вопрос немецкой журналистки, когда закончится война, Сырский отвечает: "Все зависит от уровня поддержки и эффективности наших действий. В этом и заключается перспектива. Стойкости и силы духа нам хватает. Нам не хватает поддержки: боеприпасов и техники".

Видео дня

Война в Украине против россиян продолжается - что надо знать сегодня

Как сообщал УНИАН, РФ пытается изменить тактику в боях за Авдеевку. По его словам, в разговорах, которые удается перехватить, оккупанты жалуются, что им "не сладко".

По информации Forbes, РФ гонит бригаду морпехов на "мясные штурмы" под прицелом снайперов. Издание называет 155 бригаду РФ "неиссякаемой", поскольку ее постоянно восстанавливают.

По мнению военного эксперта Петра Черника, РФ планирует выйти на границы Донецкой и Луганской областей уже до выборов. Если этого не произойдет, Кремль может изменить направление главного удара.

Вас также могут заинтересовать новости: