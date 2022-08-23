Монстр продолжает террор, отметили в Офисе президента.

Советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал призывы иностранных посольств к своим гражданам покинуть Украину в связи с возможными ракетными ударами РФ.

Об этом он написал в Twitter.

"Амбассады стран Запада просят своих граждан немедленно покинуть Украину в связи с возможными массовыми ударами России по гражданским объектам и центрам городов. Полгода войны. Монстр продолжает террор из-за дефицита глобального лидерства, политической воли и нехватки оружия. Может, пора изменить подход?",- подчеркнул Подоляк.

Напомним, сегодня, 23 августа, посольство США в Украине призвало своих граждан немедленно покинуть Украину в связи с возможным увеличением Россией ракетных ударов в ближайшие дни.

"У Госдепартамента есть информация о том, что Россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины в ближайшие дни. Российские удары по Украине представляют постоянную угрозу для гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Посольство США призывает граждан США покинуть Украину сейчас, используя частные доступные варианты наземного транспорта, если это безопасно", - отмечается на странице посольства.

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