В Азовском море противник удерживает на боевом дежурстве до 4 кораблей и катеров.

Российская Федерация стянула в Черное море для боевого дежурства 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет 36 боеприпасов.

В Средиземном море также находятся 5 вражеских носителей "Калибр", сообщили Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины в своем канале в Telegram.

"...в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 4 кораблей и катеров", - говорится в сообщении.

Ранее в оперативном командовании "Пивдень" сообщили, что РФ держит в Черном море 5 носителей крылатых ракет "Калибр" с суммарным залпом более 30 боеприпасов.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Противники обстреливали нашу землю из различного вооружения, в частности, использовали ракеты "Калибр".

Президент Владимир Зеленский в середине июля сказал, что враг уже запустил по украинскому государству более 3 тысяч ракет.

21 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предупредил, что оккупанты попытаются увеличить количество обстрелов нашей страны 23 - 24 числа (в Украине будет отмечаться День Независимости).

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