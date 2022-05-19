Оккупанты начали основательно бить из артиллерии по Северодонецку, отметил советник главы Офиса президента.

Обстреливать населенные пункты и не думать о мирных жителях - это российский стиль войны.

РФ продолжает наступать на Северодонецк Луганской области и начала основательно бить по нему из артиллерии, рассказал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

" Продолжается (наступление на Северодонецк - Ред.), из-за обстрелов погибли 12 мирных жителей, сегодня заявила наша администрация военно-гражданская. Это означает, что противник близко к городу, давно ведут его непосредственные обстрелы. Но вот, как бы… российский стиль войны… - начали бить артиллерией… так уже, основательно…", - заявил он.

По его словам, войска РФ пытаются бить по военным целям, но жизни гражданских их не волнуют.

"…Это стиль войны - то есть они, безусловно, пытаются бить по военным целям, но тут вопрос такой, что, типа: "А если мирные? Та и хрен с ними", - сказал советник главы ОП.

Напомним, Россия рано утром 24 февраля вторглась в Украину.

Российская сторона назвала войну в нашей стране "спецоперацией", в частности, для "денацификации" украинского населения. Оккупанты сначала били по военным объектам, а потом атаковали и мирных жителей.

Позже противник пошел в наступление на востоке Украины.

В ООН с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину уже насчитали 3 381 жертву.

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