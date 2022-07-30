Десантники сбили российский штурмовик Су-25 / фото ua.depositphotos.com

Украинские десантники сбили российский бронированный штурмовик Су-25 в Донецкой области в пятницу, 29 июля.

Об этом сообщили в 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславская бригаде.

"Очередной вражеский Су-25 "долетался"! – говорится в сообщении. – Не останавливаемся!".

Отмечается, что штурмовик сбили из ПЗРК "Игла".

Потери России на войне в Украине

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 30 июля, украинские воины ликвидировали около 40 670 российских оккупантов. За прошедшие сутки бойцы убили около 170 захватчиков. Также враг потерял:

  • танков – 1759 
  • боевых бронированных машин – 3995 
  • артиллерийских систем – 906 
  • РСЗО – 258 
  • средства ПВО – 117 
  • самолетов – 222 
  • вертолетов – 190 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 733 
  • крылатые ракеты – 174 
  • корабли / катера – 15 
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2889
  • специальная техника – 78.

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