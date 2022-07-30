С начала широкомасштабного вторжения РФ в Украине уничтожили 222 вражеских самолета и 190 вертолетов.

Украинские десантники сбили российский бронированный штурмовик Су-25 в Донецкой области в пятницу, 29 июля.

Об этом сообщили в 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславская бригаде.

"Очередной вражеский Су-25 "долетался"! – говорится в сообщении. – Не останавливаемся!".

Отмечается, что штурмовик сбили из ПЗРК "Игла".

Потери России на войне в Украине

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 30 июля, украинские воины ликвидировали около 40 670 российских оккупантов. За прошедшие сутки бойцы убили около 170 захватчиков. Также враг потерял:

танков – 1759

боевых бронированных машин – 3995

артиллерийских систем – 906

РСЗО – 258

средства ПВО – 117

самолетов – 222

вертолетов – 190

БПЛА оперативно-тактического уровня – 733

крылатые ракеты – 174

корабли / катера – 15

автомобильной техники и автоцистерн – 2889

специальная техника – 78.

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