Украинские десантники сбили российский бронированный штурмовик Су-25 в Донецкой области в пятницу, 29 июля.
Об этом сообщили в 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславская бригаде.
"Очередной вражеский Су-25 "долетался"! – говорится в сообщении. – Не останавливаемся!".
Отмечается, что штурмовик сбили из ПЗРК "Игла".
Потери России на войне в Украине
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 30 июля, украинские воины ликвидировали около 40 670 российских оккупантов. За прошедшие сутки бойцы убили около 170 захватчиков. Также враг потерял:
- танков – 1759
- боевых бронированных машин – 3995
- артиллерийских систем – 906
- РСЗО – 258
- средства ПВО – 117
- самолетов – 222
- вертолетов – 190
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 733
- крылатые ракеты – 174
- корабли / катера – 15
- автомобильной техники и автоцистерн – 2889
- специальная техника – 78.
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