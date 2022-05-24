Россия в том виде, в котором она существует сейчас – угроза для всего мира, прежде всего европейского континента.

Планы РФ по Украине не изменились, президент РФ Владимир Путин хочет установить контроль над всей территорией Украины.

Об этом глава ГУР МО Кирилл Буданов сказал в интервью "Украинской правде".

"Общий замысел не изменился: Путину нужна вся Украина его не интересует какая-то частичка. Конечно, после трех месяцев тех событий, которые сейчас происходят, они корректируют планы и уже готовят общественное мнение в России к тому, что, в принципе, если они закончат оккупацию Донецкой, Луганской и Херсонской областей, то это тоже можно считать победой", - заявил Буданов.

По его словам, Россия в том виде, в котором она существует сейчас – угроза для всего мира, прежде всего европейского континента.

"Поскольку они несут значительные потери и у них крупные военные неудачи, они уже готовят свое общество к тому, что в принципе выход на адмінкордони (Донецкой и Луганской областей - ред.) и содержание Херсонской области, возможно, даже частично Запорожской области – это уже победа. Они готовят себе, как говорится, план Б, чтобы оправдаться перед своими людьми, что же они здесь делали и как им показать свою победу, сделать из своего поражения свою победу. Это абсолютно не сработает и закончится", - добавил он.

Ранее Буданов заявил, что у президента РФ Владимира Путина были другие, более реалистичные варианты действий в отношении Украины, но он избрал совершенно нелепый вариант открытой агрессии.

Основным аспектом плана Путина было не позже, чем на третьи сутки захватить админздания Киева, не позднее, чем на десятые сутки завершить активную военную фазу, то есть полностью уничтожить любое сопротивление.

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