Самопровозглашенный глава Республики Беларусь отметил эффективность работы мобильных групп.

Диктатор Александр Лукашенко внезапно похвалил Вооруженные силы Украины и призвал "взять урок" у наших защитников. Самопровозглашенного правителя Беларуси особенно восхитили эффективные операции мобильных групп ВСУ.

Лукашенко сделал такое заявление во время заседания по оборонному заказу РБ на 2022 год.

"Еще раз обращаюсь к урокам и опыту украинского конфликта. Подчеркну особо: если танки, то очень популярны среди военных Т-72. Модернизированные наши танки — хорошее оружие. А что касается легкобронированных автомобилей "Кайман", тоже помните — мы делали крен к тому, что все-таки армия наша должна быть мобильной", — сообщил Лукашенко.

Далее узурпатор похвалил действия мобильных групп ВСУ. По словам диктатора, они наносили стремительные удары по врагу, который превосходит числом.

"Самыми эффективными, в том числе со стороны украинских Вооруженных сил, оказались мобильные группы, которые мгновенно, неожиданно приближались к противнику, который гораздо их превосходит, и наносят разительные удары", — продолжил Лукашенко.

Участие Беларуси в войне против Украины: что известно

Напомним, 10 мая в Беларуси началась внезапная "проверка" войск ввиду учений НАТО на территории стран-членов Альянса. На эти направления посланы войска.

Начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич заявил, что страна развернула силы специальных операций на границе якобы в ответ на созданную Украиной группировку численностью до 20 тысяч человек.

Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что Беларусь не станет вторгаться в нашу страну. По его словам, сейчас ситуация изменилась, и войска РБ будут вынуждены наступать без поддержки РФ. Похожего мнения придерживается военный эксперт Олег Жданов.

Вас также могут заинтересовать новости: