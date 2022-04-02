Надо подождать, когда территория будет разминирована, когда новые обстрелы будут невозможны, пояснил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский просит граждан подождать с возвращением на освобожденные территории.

Об этом говорится в вечернем видеообращении Зеленского, распространенном Офисом президента.

Глава государства отметил, что на севере страны продолжается уход оккупантов.

"Медленный, но заметный. Где-то их выгоняют с боями. Где-то они сами покидают позицию. После них сплошная катастрофа и очень много опасностей. Во-первых, бомбардировки могут продолжаться. Во-вторых, они минируют всю эту территорию - минируют дома, минируют технику. Даже тела убитых людей.... Мы продвигаемся вперед, осторожно. И каждый, кто возвращается на эту территорию также должен быть очень осторожным", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что невозможно сейчас возвращаться к обычной жизни на тех территориях, которые вернули после боев.

"Еще надо подождать. Подождать, когда наша земля будет разминирована, когда можно будет заверить вас, что новые обстрелы невозможны", - отметил Зеленский.

Напомним, у Зеленского рассказали сколько Украина может получить на послевоенное восстановление. Многие инвесторы подтвердили, что они будут заходить в Украину.

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