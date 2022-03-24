Он подчеркивает, что Украина никогда не угрожала безопасности Российской Федерации.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал россиян спасать своих сыновей от войны и рассказывать правду о войне России против Украины.

Об этом говорится в его видеообращении, размещенном в Telegram-канале президента.

Обращаясь к гражданам РФ, Зеленский сказал: "Уверен, среди вас много тех, кому политика вашего государства противна. Кого уже просто тошнит от того, что вы видите по телевизору. От того, как вам врут ваши же пропагандисты в интернете. Пропагандисты, которые оплачиваются из ваших же налогов. И врут о войне, которая оплачивается из ваших налогов. И которая делает беднее всех граждан России. Каждый день все больше и больше".

Он задал вопрос, не глупо ли то, что их государство собирает с них налоги, чтобы сделать их беднее. "Чтобы изолировать вас от мира, чтобы вас было легче контролировать. И проще отправлять на войну - умирать", - добавил президент.

Он подчеркнул, что Украина никогда не угрожала безопасности Российской Федерации.

"Даже сейчас мы делаем все только для того, чтобы вернуть мир на свою землю. Не на вашу - на нашу землю. Для своих людей. Мы делаем все, чтобы закончить эту войну. И когда у нас это получится - это будет непременно, - вы будете уверены как минимум в одном: ваших детей больше не отправят умирать на нашу землю, на нашу территорию", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил: "Поэтому вы, граждане России, тоже заинтересованы в мире. Спасайте своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне. И если можете покинуть Россию, чтобы не отдавать ваши налоги на войну, - сделайте это".

Напомним, Зеленский примет участие в саммите НАТО и выступит перед парламентом Швеции.

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