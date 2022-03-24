Он отметил, что оккупантов еще очень много, Россия "достает живую силу отовсюду".

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что 24 марта - месяц героического сопротивления Украинского государства и Украинского народа безжалостному вторжению Российской Федерации.

Об этом говорится в его видеообращении, размещенном в Telegram-канале президента.

"24 марта - месяц нашего сопротивления. Героического сопротивления Украинского государства, Украинского народа безжалостному вторжению Российской Федерации. Уже месяц нашей защиты от попытки нас уничтожить, стереть с лица земли", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что первоначальный замысел российских войск развалился еще в первые дни вторжения.

"Они думали, что украинцы испугаются. Они думали, что мы, украинцы, не будем бороться. Они ошиблись. Они ничего не знают о нас, об украинцах. Ничего не знают вообще о свободе. О том, какая она ценная. Они не знают, как свобода обогащает жизнь, дает жизни смысл", - отметил глава государства.

В то же время он констатировал, что оккупантов "все еще очень много".

"Россия достает живую силу отовсюду. Технику, авиабомбы, ракеты. Ищет наемников по миру. Любых подонков, которые способны стрелять в нас, в мирных людей", - сказал Зеленский.

Он добавил, что российские войска разрушают украинские города, убивают без разбора гражданских людей, насилуют женщин, похищают детей, расстреливают беженцев, захватывают гуманитарные колонны и занимаются мародерством.

"Сжигают музеи, взрывают школы, больницы и тому подобное. Для них мишень - университеты, жилые кварталы - что угодно. Российские войска не знают предела зла", - подчеркнул президент Украины.

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