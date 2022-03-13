Такими трофеями "азовцы" похвастались 13 марта.

Военным полка "Азов" во время боев в Мариуполе удалось ликвидировать шесть танков русских оккупантов, 2 БТРа и 1 "Тигр". Кроме того, к ним в плен попали 12 российских солдат, которые приехали в Украину воевать.

Об этом сообщил полк "Азов" в мессенджере Telegram.

"В результате боя командир танковой роты полка "Азов" на своем танке уничтожил 3 вражеских Т-72 и 1 Тигр. В общей сложности азовцами уничтожено 6 танков, а также 2 БТРа, 1 Тигр и вражескую пехоту. В плен к азовцам попало 12 врагов", - пишут представители полка.

На данный момент известно, что в Мариуполе и на окраинах продолжаются активные боевые действия. Украинская армия пытается отбить оккупацию.

Напомним, в результате ракетной атаки на Международный центр миротворчества и безопасности, расположенный на Яворовском полигоне (Львовщина) погибли 35 человек, еще 134 - травмированы.

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