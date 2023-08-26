ВСУ проехали основные дороги, которые были заминированы.

Украинские силы полагают, что они прорвали самую сложную линию российской обороны на юге и теперь смогут продвигаться быстрее, сообщил Reuters один из командиров с позывным Скала.

Украина начала контрнаступление в июне, но хорошо подготовленные российские линии обороны, усиленные минными полями, замедлили их продвижение на юг. В то же время ВСУ заявили в среду, что они подняли национальный флаг в поселке Роботино на юге Запорожской области.

"Мы не останавливаемся на достигнутом", — сказал командир Сил обороны. - Далее у нас Бердянск. Я сразу дал понять своим бойцам: наша цель не Роботино, наша цель - Азовское море".

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"Мы проехали основные дороги, которые были заминированы. Мы выходим на те рубежи, по которым мы можем идти (вперед). Я уверен, что отсюда мы пойдем быстрее", - сказал Скала.

Он добавил, что два дома в Роботино все еще находятся под контролем России: "Мы боремся за них, и тогда мы получим полный контроль".

По его словам, украинские войска сейчас вошли на территории, где находились только группы "российской тыловой службы", и он рассчитывает, что российскую оборону будет не так сложно прорвать.

Ситуация на юге

Несколько дней назад ВСУ прорвали оборону РФ на Запорожье. Бойцы 47-й бригады Вооруженных сил Украины заявили, что освободили село Роботино в Запорожской области, за которое в последние месяцы шли интенсивные бои.

ВСУ приблизились ко второй линии обороны российских оккупантов в районе Роботино на Западе Запорожской области, еще больше расширив прорыв.

Как отмечают аналитики ISW, российские "военкоры" бьют тревогу, ведь оккупанты в этом районе воюют без подкреплений и ротации.

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