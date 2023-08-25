Помимо этого, ВСУ продолжили контрнаступательные действия на Бахмутском направлении и продвинулись севернее Бахмута.

ВСУ приблизились ко второй линии обороны российских оккупантов в районе Роботино на западе Запорожской области, еще больше расширив прорыв.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). На геолоцированных кадрах видно, что украинские войска продвинулись дальше в направлении российских оборонительных рубежей к западу от Вербового и к югу от Работино.

Кроме того, аналитики отметили, что оккупанты провели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная и продвинулись. В отчете приводятся данные российских военкоров о том, что россияне наступают на Белогоровку и контролируют дорогу на Григоровку в 11 км к югу от Кременной, однако ISW не увидел визуального подтверждения этому утверждению.

Видео дня

Помимо этого, ВСУ продолжили контрнаступательные действия на Бахмутском направлении и продвинулись севернее Бахмута. На геолоцированных кадрах видно, что украинские войска продвинулись западнее Зализнянского.

На линии Авдеевка-Донецк российские войска продолжили ограниченные наступательные операции, но никаких успехов не добились.

Ситуация в районе Работино

22 августа украинские военные прорвались в Работино. По оценкам экспертов, Работино было для ВСУ самой большой преградой в продвижении в сторону Токмака.

23 августа аналитики Института по изучению войны подтвердили, что ВСУ проводят контрнаступательные операции и имеют тактические успехи в районе населенного пункта Работино.

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