Российские военкоры бьют тревогу, ведь оборонительный потенциал российский сил вызывает сомнения.

В пятницу, 25 августа, украинские войска продолжили контрнаступательные операции возле Работино на Западе Запорожской области и продвинулись вперед. Российские "военкоры" бьют тревогу, ведь оккупанты в этом районе воюют без подкреплений и ротации.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что успехи ВСУ в районе Работино подтверждает украинский Генштаб. Известно, что Силы обороны Украины "достигли неопределенных успехов" на направлениях Новоданиловка - Новопокровка (5-13 км к югу от Орехова) и Малая Токмачка - Очеретоватое (9-25 км к юго-востоку от Орехова).

Один из топ-"военкоров" РФ выразил обеспокоенность относительно способности истощенных оккупантов защитить себя от атак со стороны Украины в районе Работино (10 км к югу от Орехова). Многие российские силы под Работино находятся на передовой с начала украинского контрнаступления и борются с нехваткой подкреплений.

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Аналитики отмечают, что это утверждение подтверждает их оценку о том, что оккупанты на Западе Запорожской области обороняются без ротации или значительного подкрепления.

Бои в районе Работино

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад ВСУ прорвали оборону РФ на Запорожье. Бойцы 47-й бригады Вооруженных сил Украины заявили, что освободили село Роботино в Запорожской области, за которое в последние месяцы шли интенсивные бои.

ВСУ приблизились ко второй линии обороны российских оккупантов в районе Роботино на Западе Запорожской области, еще больше расширив прорыв.

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