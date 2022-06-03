Украинские воины развернули их, но не смогли приземлить.

Российская армия продолжает осуществлять провокации в приграничных районах Украины в Сумской области. В четверг, 2 июня, два российских вертолета пересекли воздушное пространство Украины в Сумской области и залетели на 500 метров.

Об этом заявил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в эфире канала "Рада".

По его словам, вертолеты попытались зайти на территорию Украины. Им удалось продвинуться на 500 метров от границы. Однако украинские защитники предотвратили продвижение вертолетов вглубь страны.

Воины остановили их и развернули назад. Живицкий отметил, что вертолеты, к сожалению, не удалось сбить и приземлить на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что Россия стягивает войска и технику к границе с Сумской областью. В ночь на 31 мая оккупанты осуществили ракетный удар по региону. Произошло два пуска ракет.

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