По словам министра, в этот пакет санкций не будет включено эмбарго на нефть и газ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас готовится пятый пакет санкций и, по его убеждениям, он будет содержать дополнительный перечень лиц, причастных к российской агрессии, к совершению военных преступлений.

Об этом он сказал в эфире информационного марафона.

"5 пакет действительно готовится. Хотя есть государства, которые призывают не спешить с его принятием, мы активно с такими государствами работаем и объясняем, что это недопустимая позиция. Я убежден, что пятый пакет будет, он будет содержать перечень лиц, которые причастны к российской агрессии, к совершению военных преступлений и которые будут заведены под санкции. И он предусматривает определенные экономические санкции", - сказал Кулеба.

При этом он отметил, что в пятый пакет санкций не будет включено эмбарго на нефть и газ.

"Но, к сожалению, должен констатировать, неконструктивную, как говорят в дипломатии, позицию отдельных государств. В этот пятый пакет не будет включено эмбарго на нефть и газ. На их поставки российской нефти и газа, на их поставки в Европейский Союз. Там будут другие экономические вещи, мы обязательно этот пакет дожмем", - сказал министр.

"В конце концов газ с нефтью дожмем, оно просто займет дополнительное время", - добавил Кулеба.

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