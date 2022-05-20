Российские оккупанты ведут интенсивное огневое воздействие вдоль всей линии соприкосновения и пытаются бить артиллерией в глубину обороны украинских войск.

Обстановка в районе проведения боевых действий пока остается напряженной и имеет признаки дальнейшего обострения.

Об этом во время брифинга сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Обстановка в районе проведения боевых действий пока остается напряженной и имеет признаки к дальнейшему обострению. Российские оккупационные войска ведут интенсивное огневое воздействие вдоль всей линии соприкосновения и пытаются бить артиллерией в глубину обороны украинских войск", - отметил он.

Спикер добавил, что это касается, в частности, Донецкого операционного района и Славянского направления.

Также оккупанты сосредотачивают свои усилия на удержании занятых ими рубежей, проводят разведку, осуществляют инженерное оборудование позиций и пытаются пополнять запасы вооружения, военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Кроме того, они пытаются улучшить свое тактическое положение на отдельных направлениях.

Напомним, по данным Минобороны, российские оккупанты хотят окружить украинские войска в районе Лисичанска и Северодонецка.

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