Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района.

В Киеве под обстрелом погибла журналистка российского интернет-издания The Insider Оксана Баулина.

Об этом в среду, 23 марта, издание сообщило на своем сайте.

"Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до прихода в The Insider Баулина работала в "Фонде борьбы с коррупцией" - некоммерческом фонде, созданном оппозиционным российским политиком Алексеем Навальным, которого 22 марта суд приговори к 9 годам колонии.

После внесения ФБК в список экстремистских организаций журналистка вынуждена была уехать из России. В качестве корреспондентки Оксана отправилась в Украину, где сделала несколько репортажей из Львова и Киева.

"The Insider выражает глубокие соболезнования родным и близким Оксаны. Мы продолжим освещать войну в Украине, в том числе и такие военные преступления России как неизбирательные обстрелы жилых районов, где гибнут мирные жители и журналисты", - написало издание.

Последний пост Баулиной на ее странице в Facebook датирован 5 марта.

"10-й день войны. У меня нет для всех нас других ободряющих слов, кроме этих", - написала журналистка, опубликовав фото плаката с изображением посмертной маски Иосифа Сталина и надписью: "Помер тот. Помрет и этот".

В свою очередь глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко рассказал, что это уже вторая смерть журналиста в Украине, о которой сообщают медиа 23 марта.

"Утром Национальный союз журналистов Украины проинформировал о том, что от минометных обстрелов погиб Виктор Дедов, оператор местного телеканала "Сигма" в Мариуполе. Он скончался в блокированном городе 11 марта", - отметил Томиленко.

Ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил об обстрелах парковки торгового центра в Подольском районе столицы. Он рассказал, что один человек погиб, а двоих пострадавших госпитализировали.

Гибель журналистов в Украине

По состоянию на 15 марта сообщалось, что в результате обстрелов оккупантов в Украине пострадали по меньшей мере 35 журналистов, трое погибли. На сегодняшний день эти цифры увеличились.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, гибель журналистов от российских обстрелов в Украине - это веская причина ужесточать санкции против Москвы.

Вас также могут заинтересовать новости: