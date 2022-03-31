С 2014 года российская оккупационная администрация уже призвала на службу в Вооруженные силы России около 34 тыс. жителей Крыма, часть из которых была принудительно вовлечена в военные действия против Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что РФ должна отменить незаконный призыв на военную службу во временно оккупированном Крыму и прекратить мобилизацию населения Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД комментарии по призыву и мобилизации Россией граждан Украины на временно оккупированных территориях нашего государства.

"Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с призывом Российской Федерацией на военную службу в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, а также мобилизацией граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что с 1 апреля до 15 июля 2022 года в России проходит очередная весенняя призывная кампания, которую государство-оккупант в нарушение норм международного гуманитарного права также проведет на временно оккупированных территориях Украины.

С 2014 года российская оккупационная администрация уже призвала на службу в Вооруженные Силы РФ около 34 тыс. жителей Крыма, часть из которых была принудительно вовлечена в военные действия против Украины.

"Привлекаем внимание, что на фоне продолжающейся войны с Украиной Россия увеличила количество лиц, которые будут призваны в рамках весенней призывной кампании", - отметили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что военным преступлением является и насильственная мобилизация Россией населения неподконтрольных правительству Украины частей Донецкой и Луганской областей, а также временно оккупированных ею после 24 февраля территорий Украины и принуждение этих граждан Украины воевать против собственного государства на стороне РФ.

"Готовясь к коварному нападению на Украину, Россия начала так называемую "общую мобилизацию" на неподконтрольных правительству Украины территориях еще 19 февраля и впоследствии для увеличения количества мобилизованных расширила возрастной ценз, который теперь составляет 18-65 лет. Мобилизованных украинцев Россия принудительно отправляет в зону боевых действий без связи с родными. Особым цинизмом считаем мобилизацию Россией граждан Украины, которые через гуманитарные коридоры выходят из зоны боевых действий", - подчеркнули в МИД.

Вполне очевидно, добавили в министерстве, что этими незаконными действиями кремлевский режим пытается компенсировать беспрецедентные потери, которые понесли российские захватчики в ходе вооруженного вторжения в Украину. "Российская власть испытывает острую потребность пополнить ряды призывников и мобилизованных для ведения боевых действий на территории нашего государства", - говорится в заметке.

В министерстве также подчеркнули, что в соответствии с международным гуманитарным правом государстве-окупанту запрещается принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, так же как и запрещается оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию.

При этом, несмотря на обнародованные факты о пленных и погибших граждан Украины с территории временно оккупированного Крыма, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей, информация об их участии в войне против Украины тщательно скрывается и отрицается российскими властями.

"Российская Федерация должна отменить незаконный призыв на военную службу на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, прекратить мобилизацию населения Крыма, Донецкой и Луганской областей, устранить все вызванные этим последствия, обеспечить неукоснительное соблюдение своих международных обязательств как государства-оккупанта", - подчеркнули в МИД.

Кроме того, в министерстве призывают международное сообщество осудить эти действия России, требовать отвода ней своих сил и средств с территории Украины и демонстрировать конструктивную позицию на переговорах с целью скорейшего восстановления мира.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о начале весенней призывной кампании в стране. В ходе полномасштабной войны против Украины Россия несет серьезные потери личного состава. На сегодняшний день количество убитых оккупантов составляет 17 500.

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