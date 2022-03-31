В РФ начинается весенний призыв в армию.

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весенней призывной кампании в стране.

В ряды российской армии намерены призвать более 134 тыс. человек, говорится в указе Путина.

Согласно документу, в рамках весенней призывной кампании с 1 апреля по 15 июля намерены набрать 134 500 срочников из числа мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Кроме того, Путин распорядился провести демобилизацию солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых подошел к концу.

Как сообщал УНИАН, в Центре оперативного информирования Министерства обороны Украины заявили, что у российской оккупационной армии есть кадровые проблемы, поскольку для войны против Украины начали перебрасывать военных из разных управлений.

Также известно, что в ходе полномасштабной войны против Украины Россия несет серьезные потери личного состава. На сегодняшний день количество убитых оккупантов составляет 17 500.

Ранее директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс предположил, что президент Российской Федерации Владимир Путин не имеет конечной цели в войне против Украины. В частности, как сказал Бернс, Путин продолжает соглашаться на переговоры с Украиной о урегулировании по тактическим причинам, поскольку он "не имеет устойчивой конечной цели" своего вторжения.

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