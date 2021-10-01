Ремонт помещений первой очереди в диспансере завершили, но реконструкция и капитальный ремонт медучреждения будут продолжаться.

В Киевском областном онкологическом диспансере после капитального ремонта открыли блок высокодозовой химиотерапии Центра гематологии и трансплантации костного мозга. Таким образом, в онкодиспансере завершается ремонт помещений первой очереди, а полностью реконструкцию и капитальный ремонт медицинского учреждения планируют закончить в следующем году.

Стоимость ремонта блока, который был проведен за средства больницы, составила около 3,6 млн грн. В свою очередь, депутаты Киевского областного совета в этом году выделили на ремонт еще 8 млн грн и обещают финансово поддерживать проект и в дальнейшем, говорится в сообщении на официальной странице областной ячейки "Киевщина за будущее".

"Мы можем видеть собственными глазами, на что тратятся средства, но то, что больница смогла сделать собственными силами – это, конечно же, капля в море от необходимых сумм. У нас один из наиболее пострадавших регионов от Чернобыльской катастрофы, поэтому мы должны иметь и один из лучших онкодиспансеров в стране. Наша задача - максимально поддержать средствами капитальный ремонт второй и третьей очереди, чтобы завершить создание центра пересадки костного мозга как можно быстрее. А потом мы должны обеспечить это все самым современным оборудованием. И мы это сделаем, потому что у нас есть консенсус в областном совете", – прокомментировал событие председатель фракции "За будущее" в Киевском областном совете Ярослав Москаленко.

Для завершения проекта нужно еще 29 млн грн, утверждает заместитель председателя Киевского областного совета Татьяна Семенова.

"Ремонтные работы по созданию блока высокодозовой химиотерапии проведены за счет больницы. А вот ремонтные работы блока трансплантации в виде "чистых" помещений проводятся за средства областного бюджета. Стоимость этого проекта почти 43 миллиона гривен. В прошлом году на сумму 14 миллионов были приобретены системы приточно-вытяжной вентиляции и часть медицинского оборудования. На последней сессии областного совета было выделено 8 миллионов гривен, благодаря чему удалось восстановить ремонтные работы на 3 этаже, которые были начаты в прошлом году. Надеюсь, к Новому году эти работы будут завершены. Для завершения капитального ремонта и полного ввода в работу Центра гематологии и трансплантации костного мозга необходимо еще почти 29 миллионов грн", – сообщила Семенова.

На открытии блока также присутствовал народный депутат Александр Дубинский, который с 2019 года отстаивает реконструкцию помещений онкодиспансера. Как утверждает депутат, после переформатирования большинства КОР, для нового областного руководства и нового директора Аллы Арешкович, первоочередной задачей является в эту каденцию завершить обновление всего комплекса онкодиспансера.

"Блок высокодозовой химиотерапии в Киевском областном онкологическом диспансере - это реализация Концепции развития трансплантации костного мозга в Киевской области. А значит - на особом контроле. Для понимания, потребность пациентов Киевщины в трансплантации костного мозга составляет, по меньшей мере, 85 аутотрансплантаций в год. Необходимость – очевидна. Комментарии - излишни", - прокомментировал Александр Дубинский.

В целом ежегодно пересадка костного мозга требует около 120 пациентов в Киевской области. В течение прошлого года во вновь созданном центре гематологии и трансплантации костного мозга проведено 13 аутотрансплантаций. После завершения капитального ремонта и обеспечения оборудованием в диспансере надеются значительно нарастить количество трансплантаций.

Автор: Григорий Бондарь