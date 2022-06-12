Российская Федерация била по территории Украины советскими крылатыми ракетами Х-22 "Буря" (вес составляет 5,5 т), которые были приняты на вооружение в конце 1960-х - в начале 1970-х годов и разрабатывались для использования против авианосцев.
С апреля РФ использовала против украинского государства уже десятки таких старых ракет, сообщает разведка Великобритании.
По сведениям аналитиков разведки, РФ может использовать Х-22 "Буря" против нашей страны, поскольку у нее заканчиваются современные более точные боеприпасы.
В разведке добавили, что Х-22 "Буря" при использовании против наземных целей имеют очень низкую точность, из-за чего среди мирного населения может быть очень много жертв.
Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля.
Оккупанты сначала обстреливали военные объекты, а потом атаковали и жилье мирных людей. Только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.
В июне президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ запустила по украинской территории 2 595 крылатых ракет.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Двум городам Украины грозит наступление России - Ким
- Невзоров оценил вероятность того, что у Путина закончатся деньги на войну с Украиной
- Путин поставил задачу: генерал предупредил, что грозит Украине до 1 июля