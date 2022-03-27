Также эксперт объяснил как распознать химическую атаку и как себя вести, в случае, если оккупанты ее применят.

Кандидат химических наук, преподаватель химии в атмосферной школе Глеб Репич объяснил как распознать химическую атаку и как люди могут подготовиться.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Опыт Сирии, когда российская армия использовала нервно-паралитические вещества в Сирии показал, что люди не понимали, что началась химическая атака до того момента, пока у них не начинались симптомы. Поэтому это большая проблема. И есть несколько факторов, по которым вы можете понять, что началась химическая атака. Во-первых, это сигнал химической атаки: это, как сирена воздушной тревоги, только один гудок короткий, второй - длинный... Во-вторых, надо понимать, что сигнал химической тревоги подадут тогда, когда уже будет обнаружена химическая атака..., когда подразделения ГСЧС или военные обнаружат эту атаку с помощью газо-химических анализаторов... Сам характер этих взрывов, потому как доставляется это химическое оружие с помощью ракет, снарядов... и эти ракеты взрываются слабее, звук взрыва глухой и слабый. Третий важный фактор - это массовая гибель малых животных, птиц, насекомых. И последний фактор - это массовое проявление признаков отравления нервно-паралитическими веществами у людей, то есть это миоз, это сужение зрачков,... сипанье мышц на тех участках тела, куда попали мельчайшие эти дольки зарина, ... общая слабость мышц, ... слезотечение, слюноотделение, течь из носа, ... в случаях тяжелых отравлений - потеря сознания, пена изо рта, задержка дыхания и смерть", - пояснил эксперт.

Он рассказал как людям можно подготовиться к таким возможным атакам.

"Самое главное в случае такой атаки не оказаться на открытой местности... Идеальный вариант - это бомбоубежище, это штатное бомбоубежище с системой фильтрации воздуха - это метрополитен. Но, даже ваша квартира может стать достаточно хорошим убежищем во время химической атаки, особенно, если она оснащена металлопластиковыми окнами, которые плотно закрываются... Закрываем окна, двери, закрываем все щели, вентиляционные отверстия, не пользуемся кондиционером - это очень важно... Идеальный вариант, когда у вас квартира на высоких этажах, туда испарения зарина попадут в небольшом количестве", - подчеркнул Глеб Репич.

Также он объяснил как себя вести, если химическая атака застала на улице.

"Если химическая атака застала вас на улице и вы возвращаетесь в дом или хранилище, очень важно сбросить одежду за пределами хранилища, потому что может быть одежда заражена... а затем провести дегазацию, то есть с мылом вымыть все участки тела, которые были открыты. И еще важно включить средства связи и следить за распоряжениями ГСЧС или военных", - акцентировал кандидат химических наук.

Напомним, по данным СНБО, риск того, что Россия может применить против Украины химическое оружие, растет с каждым днем.

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