Эксперт убежден, что российский диктатор неслучайно сравнил себя с царем Петром I.

Российский диктатор Владимир Путин случайно "спалил" свою конечную цель в Украине. Сравнивая себя с царем Петром I, хозяин Кремля подтвердил, что намерен восстановить РФ как имперское государство, расширив ее путем оккупации других постсоветских стран.

Об этом пишет аналитик издания CNN Натан Ходж.

Провокационную реплику Путина, в которой тот сравнил себя с Петром I – русским царем и основателем Санкт-Петербурга, который пришел к власти в конце XVII века, подхватили немало политиков, дипломатов и аналитиков со всего мира. Иногда заявления российского диктатора трактовать крайне трудно, но на этот раз он был вполне четким.

"Петр Великий вел Северную войну в течение 21 года. На первый взгляд, он воевал со Швецией, отбирая у нее что-то... Он ничего не забирал, а возвращал. Вот как это было", - заявил Путин.

"Слова Путина говорят сами за себя: то, к чему он стремится в Украине, – это восстановление России как имперского государства", – считает Ходж.

Затем российский диктатор заявил, что европейские страны не признали захваченных Петром I территорий, хотя, по убеждению Путина, "испокон веков славяне жили там вместе с финно-угорскими народами, и эта территория находилась под контролем РФ". Президент страны-агрессора провел аналогию с вторжением в Украину.

"То же самое и с западным направлением, Нарвой и его первыми походами. Зачем ему туда идти? Он возвращался и подкреплялся, вот что делал. Очевидно, что на нашу долю также выпало вернуться и укрепиться", - сказал Путин, комментируя вторжение в Украину.

Ходж отметил, что украинцы крайне быстро осудили такие заявления Путина, расценив их как признание его имперских амбиций.

"Другими словами, есть две категории государства: суверенное и завоеванное. На имперскую мнению Путина, Украина должна находиться в последней категории. Он уже давно утверждает, что украинцы не имеют законной национальной идентичности и что их страна является "марионеткой" Запада. По его мнению, украинцы не имеют самостоятельности и являются подвластным народом", - пишет аналитик.

Эксперт убежден, что упоминания о Петре I четко демонстрируют "цели Путина продиктованы определенным чувством исторической судьбы". А путинский "проект имперской реставрации" теоретически может распространиться и на другие территории, которые когда-то принадлежали Российской империи или Советскому Союзу, "что должно вызывать тревогу во всех государствах, возникших после распада СССР".

Что сказал Путин

На днях диктатор решил переписать историю и иначе трактовать действия Петра I. "То, что нам приходится защищать себя, бороться - это очевидные вещи. Вот сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петра Первого. Почти ничего не изменилось. Вот Петр Первый Северную войну 21 год вел. Казалось бы там, воевал со Швецией, чего-то отбирал... Ничего не отбирал: он возвращал. Так, а как? Так и есть", - заявил президент страны-агрессора.

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