Положение дел в этих регионах тяжелое.

Восток и юг — это промежуточные цели перед второй попыткой Российской Федерации захватить всю Украину.

Такое заявление сделала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

"Юг также сегодня, как и восток, концентрирует на себе большие усилия врага завоевать эту территорию. Это те цели промежуточные, которые ставит перед собой враг перед тем, как прицелиться на всю Украину во второй раз. Ибо впервые они это делали в 2014 году", — заявила Маляр.

Замминистра назвала юг и восток стратегическими целями врага. А еще она назвала ситуацию, которая сложилась с этими регионами "очень тяжелой".

Напомним, по свежим данным, враг не оставляет попыток закрепиться на административных рубежах Херсонской области. А на Донбассе оккупанты ежедневно атакуют украинских защитников. За прошлые сутки ВСУ отразили шесть атак оккупантов в регионе. Попытки наступления обошлись россиянам в четыре танка 5 единиц бронированной техники и 26 автомобильной. В список уничтоженных целей также вошли 8 артиллерийских систем.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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