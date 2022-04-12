Сейчас линия фронта на Юге проходит в Херсонской области. Именно оттуда русские стреляют градами.

Российские войска в дальнейшем пытаются закрепиться на административных границах Херсонской области. Об этом свидетельствуют последние действия врага.

По обновленным данным Генштаба ВСУ прежде всего, российские оккупанты регулярно проводят пополнение личного состава и техники именно в этом направлении.

Так, на Южнобугском направлении российские войска удерживают определенные рубежи. Оккупация осуществляется силами подразделений из состава Южного военного округа.

"Противник не оставляет попыток закрепиться на административных границах Херсонской области", – отмечают в Генштабе.

Здесь добавляют, что враг активно пополняет запасы живой силы и техники, а также пытается обеспечить живучесть собственных пунктов управления.

"На временно занятых территориях Запорожской и Херсонской области оккупанты используют помещения аграрных предприятий, объекты энергетической и социальной инфраструктуры, центральные районы населенных пунктов", – говорят в Генштабе.

Также украинские воины отметили случаи, когда враг ведет боевые действия в гражданской одежде.

О том, что враг не собирается легко сдавать позиций на Востоке и юге Генштаб рассказывал еще 9 апреля. Тогда же в ведомстве сообщили, что украинские защитники оттесняют вражеские войска с Херсонского направления.

В то же время сегодня ночью россияне обстреляли ряд сел в Херсонской и Днепропетровской областях – Трудолюбовку, Кошевое Марьянское, Нововоронцовку и некоторые другие. За словесно главы Военно-гражданской администрации Кривого Рога Александра Вилкула, сейчас линия фронта на Юге проходит в Херсонской области. Именно оттуда русские стреляют градами.

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