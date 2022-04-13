Обсуждение следующего пакета ограничений находится на финальной стадии.

Следующий пакет санкций против России может включать полное эмбарго на экспорт энергоносителей и расширение ограничений для банковской системы РФ.

Об этом в личном Telegram-канале написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, утверждение плана действий находится на последней стадии.

"Относительно санкций. На заседании группы украинских и международных экспертов мы финализуем план действий. К обсуждению привлечен лично президент Зеленский. Сейчас я могу раскрыть несколько деталей. Полное эмбарго на экспорт энергоносителей, новые персональные санкции, а также их дальнейшее расширение на банковский сектор РФ", — сообщил Ермак.

Руководитель Офиса президента пообещал скоро раскрыть больше информации о новых ограничениях, которые наложат на Россию из-за войны в Украине. Важно уточнить, что Ермак не указал, точно ли введут имено упомянутые санкции.

До недавних пор в Европе не все поддерживали эмбарго на энергоносители. Например, в начале апреля Австрии выступила против ограничений на покупку российского газа. А Венгрия и вовсе заявила о готовности приобретать газ из РФ за рубли.

Ранее социолог Игорь Эйдман говорил, что Европейский Союз точно введет эмбарго на поставки энергоносителей из России: "Старшие члены ЕС, как Германия и Франция, будут давить на новых членов, которые не хотят этого эмбарго. Этот вопрос будет решен. Принципиально и вопрос нефти, и вопрос газа европейцы для себя решили. Путинская Россия в любом случае перестанет быть основным поставщиком энергоносителей в Европу".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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