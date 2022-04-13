В ДАРТ призвали бойкотировать те компании и страны, которые до сих пор работают на российском туристическом рынке.

Государственное агентство развития туризма Украины (ДАРТ) проанализировало, какие возможности заграничного отдыха доступны россиянам и какие компании из сферы туризма до сих пор работают на российском рынке.

Об этом говорится в сообщении ДАРТ у Facebook.

"Государственное агентство развития туризма Украины еще раз подчеркивает, что все страны и компании должны объединиться и бойкотировать любое сотрудничество с РФ. Агрессор должен почувствовать на себе презрение всего мира, а россияне, которые массово словом и налогами поддерживают агрессию против нашей страны, заслуживают перелеты исключительно по маршруту Москва-Магадан с короткой остановкой в Воркуте", – говорится в сообщении.

В частности, отмечают в Гостуризма, одна из самых богатых мировых гостиничных сетей Marriott Hotels с одной стороны пожертвовала более 100 млн долл. на помощь украинцам, а с другой – не закрыла свои отели в России. Впрочем, как и другие американские гостиничные компании – HYATT Hotels, Wyndham, Hilton Hotels & Resorts и Radisson, которые работают в России и сейчас, несмотря на то, что США постоянно вводят экономические санкции против РФ.

Кроме того, проанализировали в ДАРТ, существует длинный список стран, которые сохраняют нейтралитет или вообще не осуждают Россию. Сейчас их более 70-ти и в этот перечень входят Хорватия, Шри-Ланка, Сейшелы, Черногория, Марокко, Катар, Саудовская Аравия, ОАЕ и многие другие.

"Самый интересный кейс среди стран, которые готовы принимать у себя туристов из России, имеет Турция. Там даже серьезно думают над тем, чтобы создать новую авиакомпанию, которая будет заниматься исключительно перевозкой российских туристов на турецкие курорты – ведь Европейское агентство по безопасности полетов приостановило сертификаты годности самолетов всех авиакомпаний России", – напоминают в ДАРТ.

Кроме того, несмотря на европейские санкции авиакомпании Etihad Airways, Emirates и Qatar Airways до сих пор соединяют Россию с остальным миром, аналогичную политику проводит и крупнейшая авиакомпания Израиля EL AL. Сейчас именно через авиахабы этих стран россияне с пересадками путешествуют в страны ЕС, Канаду и США.

В то же время компании Air China, China Southern Airlines и China Eastern Airlines, принадлежащие китайскому правительству, дают возможность "русо-туристо" осуществлять полеты в Северную Америку, Европу, Азию, Австралию. А поскольку они работают в российских аэропортах, то вносят непосредственный вклад в российскую экономику и спонсируют войну.

"Призываем вас не пользоваться услугами этих авиакомпаний. Найдите их страницы в социальных сетях и "поблагодарите" за их поддержку войны в Украине", – подытожили в ДАРТ.

Как ранее сообщал УНИАН, после начала российской военной агрессии против Украины, Евросоюз объявил о закрытии воздушного пространства для надлежащих России, зарегистрированных в РФ и подконтрольных ей самолет. Одновременно практически все европейские авиакомпании приостановили выполнение авиарейсов из России в Европу.

Постепенно о прекращении рейсов в Россию заявили и ряд азиатских национальных авиаперевозчиков, в среде которых национальная авиакомпания SriLankan Airlines, южнокорейская Korean Air, вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines и индийская авиакомпания Air India.