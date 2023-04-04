Силы обороны Украины отразили почти 50 атак российских оккупантов, а города Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боевых действий.
Об этом идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 вторника, 4 апреля. "Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток было отражено более 45 вражеских атак", - говорится в сводке.
Также на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Кременной. "На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать город Бахмут - в течение суток наши защитники отразили около 20 атак противника", - сказано в сводке.
Противник также вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. Также на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Первомайского и Марьинки, успеха не имел.
На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательные действия не проводил. Для корректировки огня артиллерии активно применял беспилотники.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать оборонительные способности.
Ситуация на фронтах в Украине - сейчас это стоит знать
Генштаб ВСУ утром 4 апреля сообщил, что в течение прошедших суток противники сосредоточили основные усилия на том, чтобы вести наступление на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском и Марьинском направлениях, там было отражено 69 атак со стороны противника. В Генштабе также поделились, что самые ожесточенные бои продолжались за населенные пункты Авдеевка, Бахмут и Марьинка.
Позже представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что 3 апреля в районе Бахмута враг совершил 32 атаки. В самом Бахмуте и на окраинах города произошло 26 столкновений.
По словам командующего Сухопутных войск, генерал-полковника Александра Сырского, Бахмут остается под контролем Вооруженных сил Украины, а враг там теряет силы.