Противники потерпели поражения на ряде направлений, отметили в Генштабе.

Силы обороны Украины отразили почти 50 атак российских оккупантов, а города Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боевых действий.

Об этом идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 вторника, 4 апреля. "Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток было отражено более 45 вражеских атак", - говорится в сводке.

Также на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Кременной. "На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать город Бахмут - в течение суток наши защитники отразили около 20 атак противника", - сказано в сводке.

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Противник также вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. Также на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Первомайского и Марьинки, успеха не имел.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательные действия не проводил. Для корректировки огня артиллерии активно применял беспилотники.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать оборонительные способности.

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Генштаб ВСУ утром 4 апреля сообщил, что в течение прошедших суток противники сосредоточили основные усилия на том, чтобы вести наступление на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском и Марьинском направлениях, там было отражено 69 атак со стороны противника. В Генштабе также поделились, что самые ожесточенные бои продолжались за населенные пункты Авдеевка, Бахмут и Марьинка.

Позже представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что 3 апреля в районе Бахмута враг совершил 32 атаки. В самом Бахмуте и на окраинах города произошло 26 столкновений.

По словам командующего Сухопутных войск, генерал-полковника Александра Сырского, Бахмут остается под контролем Вооруженных сил Украины, а враг там теряет силы.

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