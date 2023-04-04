За сутки ранены более 100 противников, отметил спикер Восточной группировки ВСУ.

Российские оккупанты в районе Бахмута за прошедшие сутки совершили 32 атаки, ликвидировано более 90 противников, поражены три полевых склада боеприпасов.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона. "Бахмут остается пока направлением главного удара врага, в первую очередь, сил "Вагнера". Там за сутки произошло 32 атаки врага, 26 столкновений в самом Бахмуте и на окраинах. 238 раз враг обстреливал наши позиции из ствольной и реактивной артиллерии", - сказал он.

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По словам Череватого, 91 оккупант был уничтожен, 119 получили ранения. "Подбит их танк, реактивная система залпового огня "Град" и три полевых склада боеприпасов", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 3 апреля, Силы обороны отразили около 70 атак российских оккупантов на восточном направлении. Враг продолжает штурмовать Бахмут.

Самые серьезные бои продолжаются за населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка. В начале марта западные СМИ писали, что в боях за Бахмут РФ потеряла до 30 тысяч своих прихвостней.

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