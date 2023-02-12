Защитники Украины, в частности, поразили вражескую позицию противовоздушной обороны.

В течение суток украинская авиация, ракетные войска и артиллеристы нанесли ряд ударов по российским захватчикам.

Попали, в частности, во вражеские склады боеприпасов и районы сосредоточения живой силы противника, идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в воскресенье вечером, 12 февраля.

"Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили восемь районов сосредоточения живой силы, одну позицию противовоздушной обороны и два склада боеприпасов врага", - отмечается в сообщении.

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По состоянию на утро 12 февраля россияне продолжали сосредотачивать свои усилия на том, чтобы вести наступление на таких направлениях - Бахмутском, Авдеевском, Лиманском, Купянском и Новопавловском.

На востоке нашего государства враг несет огромные потери. Стоит отметить, что потери РФ в Украине уже составляют примерно 137 тыс. 780 оккупантов.

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