Сейчас украинские воины обустраивают отбитые позиции для ведения обороны.

Силы обороны Украины на Донецком направлении отбили некоторые позиции врага и сейчас обустраивают их для ведения оборонительных действий.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире информационного телемарафона. "Враг осуществляет наступательные действия в районе Авдеевки, Марьинки и Карловки. За минувшие сутки он совершил 30 штурмовых действий, сегодня ночью - 10 штурмовых действий", - сказал спикер.

Дмитрашковский отметил, что все наступательные действия врага происходили без поддержки техники, только в одном случае противник применил два танка. "Благодаря слаженным и умелым действиям наших защитников на Донецком направлении враг отступил с некоторых позиций, и сейчас мы обустраиваем эти позиции для ведения оборонительных действий", - сказал он.

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По его словам, уже появилась информация о появлении "вагнеровцев" в районе Авдеевки, но пока она не подтверждается.

Также Дмитрашковский рассказал, что в районе Верхнеторецкого враг проводит накопление техники, поэтому есть вероятность, что именно там оккупанты попытаются осуществить новые атаки.

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Утром 2 апреля в Генштабе ВСУ поделились, что за прошедшие сутки на Донбассе наши воины на Авдеевском, Лиманском, Марьинском и Бахмутском направлениях отразили более 70 вражеских атак.

Противники несут серьезные потери в Украине. В частности, за минувшие сутки было ликвидировано 560 захватчиков, и теперь общие потери России в Украине составляют примерно 174 550 человек.

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