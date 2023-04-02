В течение этих суток подразделения Сил обороны Украины отбили более 50 атак противника.

Города Бахмут, Авдеевка и Марьинка Донецкой области сейчас остаются в эпицентре боевых действий. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Российские захватчики продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Благодаря героизму и профессионализму наших воинов, умелым и слаженным действиям, эффективному использованию маневра в течение этих суток подразделения Сил обороны Украины отбили более 50 атак противника", - сообщили в Генштабе.

В частности, на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

"На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать Бахмут. Тем не менее, наши защитники мужественно держат город, отбивают многочисленные атаки противника. В течение суток захватчики вели безуспешные наступательные действия в Ивановском Донецкой области", - информирует Генштаб.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Первомайского и Марьинки, успеха не имел.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствует оборонительные рубежи и позиции.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В Генштабе также сообщили, что сегодня РФ нанесла по территории Украины 5 ракетных и 22 авиационных удара, осуществила 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Враг вел обстрелы населенных пунктов и из других видов оружия.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - отмечается в сообщении.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, аналитики Института изучения войны отмечают, что за прошедшие сутки российские войска не достигли никаких подтвержденных успехов в Бахмуте и его окрестностях. Темпы наступлений значительно снизились. Основных причин по меньшей мере две, но основную роль в изменении тактики россиян играет погода.

Впрочем, по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, ситуация в Бахмуте остается очень напряженной. Там враг пробует задействовать не только "вагнеровцев", но и профессиональные подразделения десантников.

Между тем, Силы обороны Украины на Донецком направлении отбили некоторые позиции врага и сейчас обустраивают их для ведения оборонительных действий.

В целом, как рассказали в Минобороны, уходящая неделя принесла России потери в Украине в виде около четырех тысяч ликвидированных оккупантов и 224 уничтоженных единиц вооружения и военной техники.

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